31-årig mand fortryder skud med romerlys ved corona-demo

En mand fra Fyn risikerer dobbeltstraf for at have ramt en betjent på armen med skud fra romerlys.

- Min mening har ikke været at ramme nogen. Jeg har slet ikke tænkt over det.

Med de ord fortæller en 31-årig mand om aftenen den 9. januar, hvor han blev anholdt, kort efter at han havde affyret flere skud med et romerlys mod politiet på Rådhuspladsen i København.

En betjent blev ramt på armen af et skud, og det har den 31-årige det skidt med i dag, forklarer han onsdag i Københavns Byret.

Han er tiltalt for grov forstyrrelse af den offentlig orden og grov vold i forbindelse med demonstrationen, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black som protest mod regeringens corona-restriktioner.

- Jeg har det rigtig dårligt med, at det snitter en betjents arm. Det er jeg ked af. Jeg havde fået noget at drikke, og det var en vild stemning. Jeg husker ikke, at jeg havde romerlyset så langt nede, siger den tiltalte.

I retten er flere familiemedlemmer mødt op for at støtte manden, der kommer fra Fyn og ifølge sin egen forklaring ikke havde planer om at deltage i demonstrationen, da han tog toget fra Odense for at mødes med et vennepar i København.

Han blev dog en del af den, da de i alt fire venner ville i 7-eleven på Rådhuspladsen for at købe øl.

En video viser, hvordan en person, der ifølge anklagemyndigheden er den tiltalte, løber frem mod betjente og affyrer skud med romerlyset. Det affyres i en vinkel lige frem eller ned mod jorden.

Da personen løber tilbage mod mængden af demonstranter, bliver han anholdt af betjente i civil.

Den tiltalte, der er far til en pige, risikerer en ekstra hård straf for sine handlinger grundet den særlige paragraf 81d, der er i spil.

Paragraffen handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark" og giver retten mulighed for at hæve straffen til det dobbelte.

De første domme efter paragraf 81d - i sager der ikke handler om økonomisk svindel - faldt i marts.

En 30-årig kvinde blev idømt to års ubetinget fængsel for sine handlinger ved demonstrationen, og en 23-årig mand fik et år og tre måneders fængsel. Begge sager er anket.

Dommen til den 31-årige mand, der nægter sig skyldig, ventes senere onsdag.

/ritzau/