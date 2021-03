31-årig sigtet for at krybe ind ad vindue og voldtage kvinde

Torsdag morgen blev 68-årig kvinde angiveligt voldtaget i sit soveværelse. Borgere foretog civil anholdelse.

En 31-årig mand er torsdag blevet anholdt og sigtet for at have udsat en 68-årig kvinde for voldtægt i Silkeborg.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Kvinden har fortalt til politiet, at gerningsmanden kravlede ind ad vinduet til hendes soveværelse og forgreb sig på hende.

Det lykkedes på et tidspunkt kvinden at flygte og tilkalde hjælp. To vidner kom hende til undsætning og foretog en civil anholdelse af manden.

Den formodede gerningsmand bor i Silkeborg. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør senere torsdag.

Her vil anklagemyndigheden anmode om, at dørene bliver lukket. Derfor ønsker politiet ikke at oplyse yderligere om sagen.

Anklageren vil kræve den 31-årige mand varetægtsfængslet.

Politiet modtog anmeldelsen om voldtægten kort før klokken 06.30.

