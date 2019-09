31 slanger er stjålet fra ejendom på Sydsjælland

Politiet beder borgere om at se sig godt for, hvis de bliver tilbudt en kvælerslange.

Det var ikke bare en tilfældig ejendom, en eller flere tyve tirsdag gik ind i ved landsbyen Mern på Sydsjælland, mener politiet. Gerningsmændene slap væk med i alt 31 slanger, oplyser TV2 Øst.

- Mængden af slanger, der er stjålet, tyder på, at man er brudt ind specifikt for at stjæle dem, siger politikommissær Nikolaj Scheegell Bork ifølge tv-stationen.

Ved kuppet blev der stjålet en del kongepyton og træpyton, oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi i den officielle døgnrapport.

Heri benytter politiet sig af lejligheden til at advare om, at der kan være tale om hæleri, hvis man får tilbudt en kvælerslange og slår til.

Politiet vil meget gerne have besked fra borgere, der får mistanke om, at der er ugler i mosen ved et tilbud om et slangekøb.

En international konvention om truede dyrearter, Cites, beskytter også kvælerslanger. En sælger skal kunne fremvise papirer om slangens historie.

Ifølge TV2 Øst havde tyven eller tyvene dog ikke kun blik for sjældne dyr. De snuppede også jakkesæt fra ejendommen, som ligger på Øster Egesborgsvej.

