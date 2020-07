32-årig mand idømmes forvaring for voldtægt og trusler

To kvinder blev voldtaget og truet gentagne gange. Tirsdag er manden bag handlingerne blevet straffet.

Et hold nævninge har bestemt, at en 32-årig mand skal have en af lovens strengeste straffe.

Han er ved Retten i Viborg blevet idømt forvaring for blandt andet at have voldtaget og truet to kvinder gentagne gange.

Det oplyser hans forsvarer, advokat Lars Thousig.

I et tilfælde var manden tiltalt for at have givet den ene af kvinderne tabletter, der gjorde hende træt og sløv, hvorefter han kørte hende ud til et hus omkring Silkeborg.

Til trods for, at hun græd og bad om at blive kørt hjem, truede han hende med, at hun ikke ville komme hjem, før hun havde udført oralsex på ham.

Derefter har han tvunget kvinden til samleje. Det skete, selv om hun græd, bad ham stoppe gentagne gange og forsøgte at gøre modstand.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der kan komme på tale, når en person skønnes særligt farlig.

Efter tre års forvaring - og siden hen en gang om året - skal afsoningsstedet beslutte, om forvaringen skal fortsætte.

Manden har valgt at anke dommen, oplyser Lars Thousig.

/ritzau/