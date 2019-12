34-årig mand er i koma efter solouheld i Værløse

Det er endnu uvist, hvad der fik 34-årig mand til at køre af vejen. Hans tilstand betegnes som kritisk.

En 34-årig mand er i kritik tilstand, efter at han i sin bil kørte ind i et træ i Værløse lørdag eftermiddag.

Det oplyser vagthavende ved Nordsjællands Politi David Buch.

- Vi fik anmeldelsen om et færdselsuheld på Bundsvej i Værløse klokken 14.32. Det drejer sig om et solouheld, hvor en bil er kørt ind i et træ i rabatten, siger han.

Den 34-årige bilist var den eneste person i bilen. Han var fastklemt, da politi og redning nåede frem til stedet.

Efter at det lykkedes at vriste manden fri, blev han bragt til Rigshospitalet.

- Han er blevet lagt i kunstig koma, oplyser David Buch.

Det er endnu uvist, hvad der har fået den 34-årige mand til at køre af vejen.

Politi, bilinspektører og teknikere har arbejdet på stedet siden uheldet, der også har betydet, at strækningen har været spærret i begge retninger.

Nordsjællands Politi oplyser lidt over klokken 17, at der igen er åbnet for trafik på strækningen.

De pårørende til den 34-årige mand er blevet underrettet.

/ritzau/