35-årig forbydes at tage kontakt til børn

* Den 35-årige mand blev onsdag idømt seks års fængsel ved Retten i Esbjerg.

* Han blev fundet skyldig i at have taget kontakt til 106 drenge landet over, selv om han allerede var idømt et forbud mod at kontakte børn og unge.

* Han blev desuden dømt for besiddelse af 8237 børnepornografiske billeder og videoer.

* Den 35-årige blev dømt for at have krænket blufærdigheden hos et stort antal drenge, dels ved at sende og modtage seksuelle billeder.

* I nogle tilfælde blev han dømt for ulovlig tvang ved at have presset og truet drengene til at sende materiale.

* Desuden blev han i 14 tilfælde dømt for at have taget kontakt til drenge med henblik på at mødes med dem og opnå andet seksuelt samkvem end samleje.

* I to forhold blev han dømt for at have medvirket til, at drenge havde andet seksuelt samkvem end samleje med hinanden.

* Retten idømte ham et forbud mod at kontakte og besøge børn og unge under 18 år på ubestemt tid.

* Desuden må han ikke beskæftige sig med børn og unge hverken i sin fritid eller arbejdsmæssigt. Det gælder ligeledes indtil videre.

* De forurettede er tilkendt en godtgørelse for tort på mellem 5000 og 40.000 kroner per person.

Kilde: Ritzau, Retten i Esbjerg.

/ritzau/