36 kunder i pirattaxier blev udsat for bedrageri

Efter 23 retsmøder har Københavns Byret afsagt dom i sag mod syv mænd fra Aarhus, der narrede kunder.

I en omfattende sag er syv mænd fredag blevet dømt for at have bedraget kunder, som satte sig ind i pirattaxier i København.

36 kunder mistede i alt cirka 1,8 millioner kroner på svindlen, oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De satte deres kort ind i en fiktiv betalingsterminal. Pinkoder blev afluret, og betalingskort blev stjålet, hvorefter der blev hævet løs.

De syv dømte er alle fra Aarhus og i alderen fra 22 til 31 år. De er i varierende omfang blevet fundet skyldige.

Den hårdeste dom lyder på ubetinget fængsel i to år og seks måneder. To andre er blevet idømt fængsel i halvandet år, mens en fjerde straffes med fængsel i et år og ti måneder, oplyser senioranklager Mads S. Frandsen.

En enkelt har fået en behandlingsdom, mens de to sidste hver er idømt fire måneder. I øvrigt er fem af de dømte blevet betinget udvist af Danmark.

Gruppen betjente sig af lejede biler til deres svindelnummer, som fandt sted fra sommeren 2017 og frem til marts det følgende år.

- Det er en usædvanlig sag, som både handler om ulovlig taxakørsel og databedrageri, hvor de intetanende kunder har fået franarret deres kort og kortoplysninger, siger senioranklageren i pressemeddelelsen.

Sagen har strakt sig over 23 retsmøder i Københavns Byret. På grund af coronakrisen er det trukket ud med domsafsigelsen.

/ritzau/