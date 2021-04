39-årig coronademonstrant skal alligevel forblive fængslet

Løsladelse af 39-årig demonstrant blev kæret, og nu skal han forblive fængslet, beslutter landsretten.

Den 39-årige mand, der torsdag blev idømt et år og fire måneders fængsel efter kast med et kanonslag ved en demonstration 9. januar, skal alligevel forblive fængslet, selv om byretten besluttede at løslade ham.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Anklageren kærede afgørelsen om løsladelsen torsdag, og fredag er landsretten kommet frem til, at manden fortsat skal være fængslet.

/ritzau/