39-årig mands forsvinden efterforskes som drab

To personer er blevet anholdt i forbindelse med mands forsvinden. Det er hemmeligt, hvad de sigtes for.

En 39-årig mands forsvinden i Nordjylland efterforskes som en drabssag.

Det bekræfter Frank Olsen, vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, over for Ritzau.

En mand og en kvinde er anholdt i sagen, og de fremstilles i et grundlovsforhør, som begyndte fredag klokken 12. Anklageren kræver dobbeltlukkede døre. Det betyder, at sigtelsen holdes hemmelig.

- Det er af hensyn til efterforskningen, siger Frank Olsen om ønsket om at hemmeligholde sagen.

Det er altså uvist, om de to anholdte sigtes for drab. Frank Olsen afviser ligeledes at fortælle, hvad de to personer sigtes for.

De anholdte er en kvinde på 46 år og en mand på 45 år.

Foruden anholdelserne har politiet også ransaget en adresse nordvest for Frederikshavn. Det er uvist, præcist hvilken tilknytning adressen har til sagen.

Tirsdag udsendte politiet en efterlysning af den forsvundne mand.

Her fremgik det, at mandens familie var "stærkt bekymret for ham", da han ikke var mødt op til en aftale.

Den 39-årige er sidst set lørdag den 9. maj omkring klokken 22.00 ved Strandby nord for Frederikshavn.

Han hedder Eddie Karl-Johan Christensen og beskrives som 182 centimeter høj, almindelig af bygning, skaldet og med skæg ved hagen.

