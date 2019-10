3F-formand truet: Jeg dræber dig

- Det er meget ubehageligt, siger Per Christensen, efter at en person har rettet en dødstrussel mod ham.

På en gangbro over en motorvej bliver 3F's forbundsformand, Per Christensen, truet på livet med teksten "3F PER CHR. JEG DRÆBER DIG".

Det skriver DR Nyheder.

- Det er meget ubehageligt. Først og fremmest er jeg vred og ked af, at mine kolleger, der hver dag går på arbejde og gør et fremragende stykke arbejde, skal udsættes for trusler og had, siger Per Christensen i skriftlig kommentar.

Teksten er skrevet på en gangbro over motorvejen ved Avedøre, der ligger på den københavnske Vestegn.

- Vi tager det alvorligt og rådfører os med politiet om, hvordan vi skal håndtere sagen. Vi har selvfølgelig også skærpet sikkerheden, lyder det fra Per Christensen.

- Det er klart, at alle ansatte og tillidsfolk opfordres til at være særlig opmærksomme på mistænkelig adfærd.

Dødstruslen kommer i kølvandet på en del ståhej i Københavns Lufthavn, hvor en portør blev verbalt overfaldet af kolleger, fordi han ikke var medlem af 3F, men af Ingeniørforeningen.

Den pågældende mand lydoptog overhalingen, som Berlingske senere kom i besiddelse af.

Efterfølgende nedlagde de bagageansatte arbejdet tre gange. Arbejdsretten har siden konkluderet, at arbejdsnedlæggelserne var ulovlige.

Det er uvist, om truslen har sammenhæng med sagen fra lufthavnen. Men det ville ikke overraske Per Christensen.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, da vi normalt aldrig modtager den slags trusler, siger han til DR Nyheder.

/ritzau/