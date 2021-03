4-årig pige har mistet livet i tragisk ulykke på gård

En 4-årig piges far og bror var i haven, da hun blev ramt af en vejtromle. Hendes liv stod ikke til at redde.

En tragisk ulykke kostede søndag eftermiddag en 4-årig pige livet. Det skriver B.T. og Ekstra Bladet mandag morgen.

Pigen blev kørt ned af en to ton tung vejtromle i familiens have, hvor et anlægsarbejde var i gang.

Til stede i haven var pigens bror og far, mens moren ifølge politiet var ude at løbe et ærinde. Manden, der førte tromlen, var en bekendt af familien.

Det oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Politi og redningsfolk blev kaldt til gården, der ligger på Slimmingevej mellem Slimminge og Fløjterup på Midtsjælland, klokken 16.32.

En journalist fra Ritzau passerede søndag aften ejendommen og fortalte, at en ambulance, en lægeambulance, en akutlægehelikopter samt flere politibiler var på stedet.

- Der er sket en alvorlig ulykke på stedet, og derfor er vi blandt andet til stede med en helikopter, sagde vagtchef René Søe Pedersen søndag.

De tilstedeværende på landejendommen gik straks i gang med at give pigen førstehjælp.

- Senere dukker første ambulance med reddere op. En akutlæge og lægehelikopter kommer til stedet, men det må desværre konstateres, at der ikke var noget at gøre. Alle parter har været dybt, dybt berørt af denne her ulykke, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

Politiet lukkede af hensyn til familien ned for at fortælle mere om tragedien af hensyn til familien.

Ifølge politiets undersøgelser er der tale om en tragisk ulykke, og det er udelukket, at føreren af tromlen var påvirket af alkohol.

/ritzau/