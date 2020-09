41-årig anbringes på psykiatrisk efter hammerdrab på nabo

Ifølge læger var en 41-årig mand sindssyg i gerningsøjeblikket, da han sidste år dræbte sin nabo i Hejsager.

En 41-årig mand fra Haderslev-området skal anbringes på en psykiatrisk afdeling uden længstetid for at have dræbt sin 73-årige nabo.

Det har Retten i Sønderborg afgjort tirsdag, oplyser specialanklager Rikke Brændgaard-Nielsen.

Drabet skete 9. oktober sidste år om aftenen i Hejsager ved Haderslev. Her slog den 41-årige den ældre mand flere gange kraftigt i hovedet med en lægtehammer.

Derved fik den 73-årige mand kraniebrud, hjernekvæstelse og blødning mellem de bløde hjernehinder, så han døde.

Politiet fik dagen efter drabet klokken 17.26 anmeldelsen om, at der lå en ældre mand død i en lade i Hejsager.

Knap halvanden time senere blev den nu 41-årige tiltalte anholdt. Det var dog ikke i forbindelse med drabet, men fordi han skabte uro i et tog på Esbjerg Banegård.

Han blev sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen, men i forbindelse med efterforskningen af drabet fattede politiet mistanke mod manden.

Dagen efter blev han derfor fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg og sigtet for drab. Her erkendte han vold med døden til følge, men nægtede sig skyldig i drab.

Men i retten tirsdag erkendte han drab, og derfor kunne sagen hurtigt afgøres. Det fortæller Rikke Brændgaard-Nielsen, der videre fortæller, at drabsmanden følte sig forfulgt.

- Han forklarede, at han havde en formodning om, at hans nabo var involveret i nogle ting, som han så og hørte. Han følte sig forfulgt, siger anklageren.

Hun fortæller, at læger har vurderet, at manden var sindssyg på det tidspunkt, hvor han begik drabet.

Manden anbringes på en psykiatrisk afdeling uden længstetid. Han har dog ret til at få anbringelsen bragt for retten til en fornyet vurdering om fem år.

/ritzau/