41-årig fængslet for drab på Vilhelm Bergsøes Vej

Politiet kan ikke udelukke, at en 53-årig mand blev dræbt - formentlig ved stump vold.

En 41-årig mand er sigtet for at have dræbt en 53-årig mand, som lørdag blev fundet død på Vilhelm Bergsøes Vej i Aarhus.

Den sigtede er tidligt søndag blevet fængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus. Retsmødet begyndte klokken 07.

Politiinspektør Michael Kjeldgaard fra Østjyllands Politi fortæller, at politiet mener, der er begået et drab, og at den 53-årige formentlig er død som følge af stump vold.

- Der er blevet gennemført en obduktion lørdag, og vi har modtaget nogle delkonklusioner, men vi afventer fortsat en endelig erklæring, fortæller Michael Kjeldgaard.

Den 41-årige mand kontaktede lørdag morgen klokken 06.55 politiet og fortalte, at hans 53-årige kammerat var død.

Liget befandt sig i en lejlighed på Vilhelm Bergsøes Vej i Møllevangskvarteret i Aarhus Vest. Ifølge Michael Kjeldgaard boede den afdøde i lejligheden.

Politiet rykkede med egne ord "talstærkt" ud til findestedet, og omstændighederne gjorde, at sagen i første omgang blev betragtet som et såkaldt "mistænkeligt dødsfald", altså et muligt drab.

Politiet foretog en stribe undersøgelser i lejligheden og i området. Flere vidner blev også afhørt. Og politiet fik på den baggrund en mistanke om, at den 53-årige var blevet dræbt.

Den 41-årige blev ifølge Michael Kjeldgaard anholdt, umiddelbart efter at politiet ankom.

- Men det var først i løbet af dagen og aftenen, at vi mente, at han skulle fremstilles i retten. Det er der en frist på 24 timer til, og derfor blev han fremstillet her til morgen klokken 07, lyder det fra politiinspektøren.

Politiet afventer nu den endelige obduktionserklæring fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Erklæringen kan muligvis kaste yderligere lys over, hvordan den 53-årige kom af dage.

Søndagens retsmøde blev holdt for lukkede døre, så de fremlagte oplysninger bliver indtil videre holdt hemmelige for offentligheden. Af samme grund ønsker politiet ikke at bidrage med flere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.

Østjyllands Politi forventer først at kunne komme med yderligere oplysninger om sagen mandag.

/ritzau/