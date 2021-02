41-årig sigtet for drabsforsøg efter knivstik i Haderslev

To mænd er indlagt på hospitalet, efter at de blev stukket med kniv mandag. Begge er uden for livsfare.

En 41-årig mand er blevet anholdt og sigtet for drabsforsøg, efter at to 34-årige mænd blev stukket med kniv i det centrale Haderslev mandag eftermiddag.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse sent mandag aften.

Den ene af mændenes tilstand blev i første omgang beskrevet som kritisk, men begge er nu meldt uden for livsfare.

Begge forurettede mænd er fortsat indlagt på hospitalet.

Knivstikkeriet skete omkring klokken 16.00, og den 41-årige blev anholdt kort før klokken 18.00.

Syd- og Sønderjyllands Politi gennemfører mandag aften fortsat undersøgelser flere steder i Haderslev.

Mandag aften og natten til tirsdag vil politiet være ekstra meget til stede i Haderslev for at skabe tryghed for borgerne.

Politiet vil også være synligt til stede tirsdag.

Tirsdag vil den 41-årige mand blive fremstillet for en dommer.

/ritzau/