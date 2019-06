42-årig mand stukket ned med kniv i Vordingborg

Gerningsmanden til et knivstikkeri i Vordingborg er fortsat på fri fod. Ofret er uden for livsfare.

En 42-årig mand er lørdag blevet stukket i maven med en kniv i Vordingborg.

Knivstikkeriet skete ud for en kiosk på Boulevarden. Indledningsvis troede man derfor, at der var tale om et røveri, skriver Ekstra Bladet.

- Men det har vist sig, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem gerningen og kiosken, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Manden er ifølge TV 2 fløjet til Rigshospitalet, hvor han er meldt uden for livsfare.

Sydsjælland- og Lolland Falsters Politi er lørdag aften til stede ved gerningsstedet med indsatsleder, hunde og patruljer.

Ifølge vagtchefen hos politiet er gerningsmanden stadig på fri fod.

Politiet vil gerne tale med vidner, der har set noget omkring gerningstidspunktet.

Knivstikkeriet fandt sted kort før 17.30.

På det tidspunkt var kronprinsesse Mary og kronprins Frederik på besøg i Vordingborg i anledning af fejringen af Dannebrogs 800-års fødselsdag, skriver TV 2 Øst.

Motivet til knivstikkeriet er endnu uvist.

/ritzau/