43-årig mand savnes efter sejltur ud for Hvidovre

En mand kom aldrig hjem fra sin sejltur tirsdag. En båd fundet i Sverige menes at tilhøre manden.

En 43-årig mand fra Hvidovre er savnet, efter at han angiveligt tog ud for at sejle tirsdag.

Det oplyser vagtchef Torben Wittendorff fra Københavns Vestegns Politi natten til onsdag.

Politiet modtog anmeldelsen om den forsvundne mand fra hans hustru tirsdag klokken 20.19.

- Han var kørt ned til havnen i Hvidovre tirsdag morgen for at tage ud at sejle. Efter at hustruen ikke kunne komme i kontakt med ham, kørte man ned på havnen, hvor man fandt bilen og anhængeren, men ingen båd, siger vagtchefen.

Senere tirsdag blev der fundet en båd, som var drevet i land i Sverige.

- Vi er temmelig sikre på, at det er den samme båd, siger Torben Wittendorff.

- Den er fundet lige ovre på den anden side af Øresund.

Det var på baggrund af den fundne båd, at de svenske myndigheder i samarbejde med dansk politi iværksatte en eftersøgning med helikoptere og flere fartøjer fra Søværnet og Marinehjemmeværnet.

Eftersøgningen blev indstillet kort efter midnat natten til onsdag.

- Vurderingen lyder, at det ikke er muligt at overleve i vandet i mere end ti timer med de temperaturer, der er i øjeblikket. Derfor bliver eftersøgningen heller ikke umiddelbart genoptaget, siger vagtchefen.

Det er uvist, om den 43-årige mand bar redningsvest.

/ritzau/