44-årig mand forsvandt efter dødsulykke på fynsk hovedvej

Et ældre ægtepar omkom, da de var involveret i en voldsom ulykke. En 44-årig mand blev indlagt med skader.

En 44-årig mand, der var involveret i en alvorlig ulykke på Fyn søndag eftermiddag, forsvandt fra stedet efter ulykken.

Han blev senere på dagen fundet sammen med sin 9-årige søn og sigtet for uagtsomt manddrab, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Et ældre ægtepar mistede livet i sammenstødet. Der er tale om en mand på 84 år og en kvinde på 80 år.

I forbindelse med en undersøgelse af den 44-årige mand viste det sig, at han muligvis havde fået en hjerneblødning. Han blev derfor indlagt på Odense Universitetshospital (OUH).

- Han (den 44-årige mand, red.) var på en eller anden måde kommet væk fra stedet. Muligvis var han blevet hentet. Men vi fandt ham senere, siger Milan Holck Nielsen.

- Han blev herefter også indlagt, fordi han selv havde en skade. Han havde muligvis en mindre blødning i hjernen - i hvert fald en flænge i hovedet - og blev derfor overført til OUH, siger vagtchefen videre.

Den 9-årige dreng slap uden større skader.

Anmeldelsen om ulykken, som skete på Odensevej nord for Faaborg på Fyn, kom klokken 16.12. I de efterfølgende timer arbejdede en bilinspektør på stedet.

En bilinspektør undersøger et hændelsesforløb i forbindelse med en ulykke. Det sker blandt andet ved at foretage en række målinger, undersøge bilernes tilstand og vurdere vejrforhold.

- Bilinspektøren laver fortsat undersøgelser i dag (mandag, red.), siger Milan Holck Nielsen.

Vejen ved Arreskov Sø var i flere timer spærret i begge retninger.

Den 44-årige mand sad med sin søn i den ene af den involverede biler, mens det ældre ægtepar kom kørende i modsatte retning.

De indledende undersøgelser tyder på, at den 44-årige kom kørende ad Odensevej mod syd, hvor den i en blød venstrekurve kom over i den modgående kørebane og kørte frontalt ind i ægteparrets bil.

Den 44-årige mand er anholdt og sigtet for uagtsomt manddrab. Han er også sigtet for kørsel uden førerret, altså uden at have et gyldigt kørekort.

Politiet oplyser videre, at intet tyder på, at den 44-årige mand var påvirket af hverken stoffer eller alkohol.

Det ældre ægtepar kom fra Østfyn. De pårørende er underrettet.

/ritzau/