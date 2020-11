44-årig varetægtsfængsles fortsat i sag om forsvundet kvinde

En mand, der er sigtet for at slå en 43-årig psykolog ihjel, varetægtsfængsles yderligere to uger.

Varetægtsfængslingen af en 44-årig mand i sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen er forlænget med 14 dage.

Det skriver Nordsjællands Politi på det sociale medie Twitter. Beslutningen er fremkommet på et retsmøde i Retten i Hillerød mandag.

Manden har i forvejen siddet varetægtsfængslet siden den 16. november.

Der er nedlagt navneforbud mod den 44-årige mand, og det navneforbud opretholdes. Retsmødet foregik for lukkede døre.

Manden er sigtet for at have dræbt Maria From Jakobsen, der har været forsvundet siden slutningen af oktober. Han nægter sig skyldig.

Sagen startede, da Maria From Jakobsen 27. oktober blev meldt savnet. Først blev sagen efterforsket som en forsvundet eller bortgået person.

Men siden rykkede sagen over i politiets afdeling for personfarlig kriminalitet, og man mener nu, der ligger en forbrydelse bag.

Mandag eftermiddag fortalte Nordsjællands Politi til Ekstra Bladet, at man stadig leder efter Maria From Jakobsen.

Ifølge Ekstra Bladet har politiet taget markante værktøjer i brug for at finde Maria From Jakobsen. Avisen skriver, at politiet har brugt specialuddannede hunde og ledt både til lands og til vands.

Desuden har politiet undersøgt Maria From Jakobsens hus og sommerhus. Hun har en mand og fire børn.

TV2 og B.T. har tidligere beskrevet, hvordan der i mandens hjem blev fundet kaustisk soda og saltsyre, som politiet har fundet mistænkeligt.

Den drabssigtede nægter sig skyldig.

/ritzau/