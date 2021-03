44 tiltalt for at feste - retssal bliver en håndboldarena

I december blev 44 tiltalt for at bryde forsamlingsforbud. Retten i Holstebro har lejet håndboldhal til sagen.

44 personer er tiltalt for at have brudt forsamlingsforbuddet i forbindelse med en "dansefest".

Det skriver Dagbladet Holstebro.

Men da alle nægter sig skyldige og dermed ikke frivilligt vil betale en bøde, er sagen nødt til at blive ført ved retten.

De 44 tiltalte fastholder, at "dansefesten" foregik på en privat ejendom, og at de dermed er undtaget forsamlingsforbuddet.

Nu skal retten sættes i en håndboldhal.

Retssagen afholdes i Gråkjær Arena, da der ikke var plads til de mange tiltalte i den almindelige retsbygning.

Alle deltagerne, bortset fra to, var over 50 år.

/ritzau/