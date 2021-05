45-årig fængslet i fire uger for bombetrussel mod kongehuset

Nordjyde erkender, at han skrev til Københavns Politi, at han ville dræbe alle på Amalienborg med en bombe.

En 45-årig mand fra Nordjylland er søndag blevet varetægtsfængslet i fire uger for trusler mod kongehuset.

Det er udfaldet efter et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

I december skrev og afsendte manden et brev til Københavns Politi på Hovedbanegården med ordlyden:

- Bombetrussel. Død klokken 00.01 den 1/1 21, ihjel springer jeg Amalienborg i tusind stykker med en bombe, og alle i kongehuset bliver dræbt. Med venlig hilsen julemanden.

Den 45-årige erkender, at det var ham, der skrev og sendte brevet. Han er fængslet i de næste fire uger, da dommeren vurderede, at der er risiko for, at manden kunne finde på at lave en lignende lovovertrædelse.

Siden brevet i januar landede i politiets postkasse, har politiet forsøgt at finde frem til, hvor brevet kom fra. Det var mandens DNA på brevet, der afslørede ham.

Han er i forvejen kendt af politiet for trusselsbreve.

- 7. februar sendte han en dødstrussel til Nordjyllands Politi. Alle politifolk skulle skydes og parteres fra top til tå, og han ville gerne tage ansvaret for det.

- Og så har han i marts sendt en mail til en anden, som han selv siger er direktøren for Spar Nord, og det var en dødstrussel. Jeg skyder og parterer dig og din familie, skrev han. Han var sur på Spar Nord og politiet, siger Thomas Klingenberg.

Også de forhold, har han erkendt. Det har ikke været muligt at fastslå, om det egentlig var direktøren for banken, som han skrev til.

Han er også tiltalt for i september at have sendt et pulverbrev til Spar Nord med en trussel om, at alle i Spar Nord ville blive slået ihjel inden for et halvt år, men det kan den 45-årige ikke selv genkende.

De tre forhold er en sag, der allerede er på vej videre i retssystemet. Ifølge anklageren er sagen berammet til juli.

For truslen mod kongehuset er manden sigtet efter straffelovens paragraf 266.

Den omhandler trusler om at "foretage en strafbar handling", der "er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd".

Når det omhandler kongen eller dronningen tilføjes paragraf 115, der kan forhøje straffen for truslerne.

/ritzau/