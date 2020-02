45-årig far skyldig i drab med jernstang - søn frifindes

To mænd - far og søn - var mistænkt for drabet på en ældre mand i Esbjerg. Sønnen er blevet frifundet.

Det resulterede i livstruende kvæstelser, da en 76-årig mand i september 2018 blev slået adskillige gange i hovedet med en jernstang.

Overfaldet fandt sted i en lejlighed i Esbjerg og kostede offeret livet.

Efterfølgende blev en nu 45-årig mand og hans søn tiltalt for drabet.

Tirsdag har Retten i Esbjerg kendt faren skyldig i drab, mens sønnen, der i dag er 20 år, er blevet frifundet.

Det skriver JydskeVestkysten.

Ved overfaldet fik den ældre mand kraniebrud, hjerneblødninger og brud på flere halshvirvler, fremgår det af anklageskriftet i sagen.

Sagen føres som en nævningesag. Blandt de tre juridiske dommere og seks nævninger var der ifølge JydskeVestkysten enighed om skyldsspørgsmålet.

Mens den 20-årige er frikendt for drabet, er han kendt skyldig i tyveri af ting fra den dræbtes lejlighed.

Han var til stede i hjemmet, da offeret blev slået ihjel.

Hvilken straf, de tiltalte skal idømmes, ventes afgjort senere tirsdag.

