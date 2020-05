45-årig mand er anholdt efter knivstik i Brønshøj

En 41-årig mand var en overgang i livsfare efter at være blevet stukket med en kniv.

En 45-årig mand er blevet anholdt for at have stukket en 41-årig mand ned i en lejlighed i Brønshøj.

Knivstikkeriet skete natten til torsdag efter uoverensstemmelser mellem den 45-årige og den 41-årige, der blev stukket med en kniv i kroppen.

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi Henrik Stormer torsdag morgen.

- Vi modtog anmeldelsen klokken 00.37. Vi fik hurtigt anholdt gerningsmanden, der skal fremstilles i dommervagten til formiddag, siger Henrik Stormer.

Den 41-årige blødte kraftigt og var en overgang i livsfare efter knivstikkeriet.

Manden er blevet opereret og er ikke længere i livsfare.

/ritzau/