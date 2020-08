45-årig mand fra Varde-egnen er anholdt i voldtægtssag

Efter en anmeldelse om voldtægt blev en 45-årig mand anholdt af politiet. Han stilles for en dommer fredag.

Fredag formiddag bliver en 45-årig mand fra Varde-egnen fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Esbjerg.

Han er sigtet for at have begået voldtægt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politikredsens pressevagt uddyber, at manden blev anholdt torsdag eftermiddag klokken 14.45.

De nærmere omstændigheder omkring voldtægten kendes endnu ikke.

Den mødende anklager vil bede om, at grundlovsforhøret i Esbjerg holdes for lukkede døre. Hvis dommeren efterkommer ønsket, kan offentligheden ikke få indblik i mandens forklaring eller beviserne i sagen.

/ritzau/