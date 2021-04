45 tiltalte afviser coronabøder: Det var en privat fest

Musiker tog initiativ til fest på nedlagt ålefarm og siger, at han havde fået grønt lys fra hotline og politi.

Der var budt til fest med livemusik og dans 12. december sidste år på en nedlagt ålefarm øst for Holstebro.

Nu er 45 deltagere tiltalt for at have overtrådt forsamlingsforbuddet, der på daværende tidspunkt tillod maksimalt ti mennesker at forsamles på steder med offentlig adgang.

De nægter sig alle skyldige, har de erklæret, da sagen tirsdag er indledt i et alternativt retslokale i Holstebro.

Retten har taget loungeområdet i den lokale idrætshal – Gråkjær Arena – i brug for at sikre passende afstand mellem sagens parter.

Det er dog kun cirka halvdelen af de tiltalte, der er mødt frem. Resten har givet fuldmagt til, at andre kan tale på deres vegne.

Deltagerne afviser at have brudt forsamlingsforbuddet. Der var en privat fest, der blev holdt på en privat matrikel, lyder synspunktet.

- Vi finder det sted og kan se, det er privat matrikel. Ud fra de oplysninger, vi læser, og de undtagelser, der er, kan vi ikke se andet, end at her må vi godt være.

- Det er på privat ejendom, siger en af de tiltalte, da han som den første afgiver forklaring.

Han er musiker, og det var ham, der udsendte invitationer til deltagerne.

Manden beskriver deltagerne som en sammentømret flok, der kender hinanden fra forskellige fester rundt om i landet.

Musikeren siger, at han tog kontakt til en covid-19 hotline og til politiet i Holstebro for at sikre, at de var på lovlig grund i forhold til arrangementet.

Der var ingen forplejning ved festen. Alle skulle selv have mad og drikke med, forklarer musikeren.

Der var heller ingen deltagerbetaling, men man kunne donere 200 kroner, hvis man havde lyst, siger han.

En kvindelig deltager, der afhøres som den næste, siger, at hun var i god tro, da hun fandt danseskoene frem den aften.

- Jeg kunne ikke forestille mig, vi gjorde noget forkert. Jeg havde ingen idé om, at vi overtrådte forsamlingsforbuddet, siger kvinden.

Anklagemyndigheden kræver, at fire af de tiltalte, der regnes for arrangører af festen, idømmes bøder på hver 5000 kroner.

Resten står til bøder på hver 4000 kroner.

Det er noget højere end standardtaksten på 2500 kroner. Det skyldes ifølge specialanklager Ulrik Pandruo, at der er en række skærpende omstændigheder. Blandt andet at festen var planlagt af en gruppe.

Retten har afsat to dage til sagens behandling.

/ritzau/