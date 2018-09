46-årig idømt forvaring: Lokkede mindreårig til sex

Løfte om penge og knallert var fremgangsmåde for 46-årig mand, der er idømt forvaring for overgreb mod børn.

En 46-årig mand er blevet idømt forvaring for en række seksuelle krænkelser og overgreb mod mindreårige.

Det oplyser Retten i Kolding.

Han er blandt andet fundet skyldig i flere tilfælde af samleje med en 14-årig dreng, som han mødtes med på et motel i Randers.

Den dømte, Flemming Lauritzen, lokkede ifølge anklageskriftet med løfte om penge og en knallert.

Samme fremgangsmåde brugte han over for en 14-årig dreng, som han aftalte at mødes med i Fredericia.

Men mødet blev forpurret, da drengens mor opdagede, det skulle finde sted.

Manden var tiltalt for i alt seks forhold, herunder besiddelse af børnepornografisk materiale.

Han er blevet fundet skyldig i alle punkter på nær ét: I et tilfælde var han tiltalt for forsøg på voldtægt af et 11-årigt barn.

Her rakte beviserne ifølge rettens vurdering kun til at dømme for blufærdighedskrænkelse.

Manden skal også have betalt en 17-årig til at have udført oralsex på sig.

Han kom ifølge anklageskriftet i kontakt med de unge ved hjælp af chat på sociale medier og beskedtjenesten Messenger.

Den dømte har nægtet sig skyldig i hovedparten af anklagerne og anket dommen til landsretten.

Forvaring er en tidsubestemt sanktion, der bruges, når der er tale om personer, som skønnes farlige for deres omgivelser.

Sanktionen kommer på tale, når der dømmes for drab, røveri eller alvorlige sædelighedsforbrydelser.

Ifølge Fredericia Dagblad er det sjette gang, at manden dømmes for sædelighedsforbrydelser.

En opgørelse viser, at forvaringsdømte gennemsnitligt sidder 14 år og syv måneder i fængsel.

Sanktionen tages løbende op til vurdering.

Efter højst tre år skal en psykiater i fængslet således vurdere, om der er grundlag for at iværksætte en løsladelse.

Den vurdering skal foretages igen efter højst et år og så fremdeles. Afgørelsen om løsladelse ligger dog suverænt hos domstolene.

/ritzau/