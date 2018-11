47-årig mand død efter knivoverfald i Skælskør

En mand blev allerede mandag fængslet i en sag om et knivoverfald i Skælskør.

En 47-årig mand er torsdag afgået ved døden, efter at han søndag blev stukket med en kniv i Skælskør.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev stukket med kniv på Jernbanevej i Sydvestsjælland søndag aften.

Politiet oplyste efterfølgende, at læger behandlede en mand for et alvorligt knivstik i brystet.

En 53-årig mand fra lokalområdet er mistænkt i sagen.

Han blev fremstillet i et grundlovsforhør mandag og varetægtsfængslet til 21. november.

Hvad der lå forud for overfaldet, vides mandag morgen ikke. Det var klokken 19.22 søndag, at politiet modtog anmeldelsen.

Det er ikke blevet oplyst, hvordan den 53-årige forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/