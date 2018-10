48-årig tilstår rolle i kæmpe narkoring: Får fem års fængsel

Retten i Aarhus har fredag behandlet et tilståelsessag om 2,7 ton hash i Himmerland.

En 48-årig mand har erkendt at have opbevaret og videredistribueret 2,7 ton hash i et omspændende internationalt narkonetværk.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I retsmødet har manden tilstået. Samtidig har han givet oplysninger om medgerningsmænd. Det betyder, at Retten i Aarhus har besluttet, at han skal idømmes fem års fængsel, som ligger under retspraksis.

Politiet har i længere tid efterforsket en narkoring, der har sendt hollandske og spanske lastbiler med hash til Danmark.

Det var i den forbindelse, at manden, der hedder Torben Nørgaard Nielsen, i Arden i Himmerland i løbet af 2017 og starten af i år modtog flere lastbiler.

Lastbilerne var fulde af hash, og han hjalp med at læsse de ulovlige stoffer af i en lagerhal, inden de blev distribueret videre.

I alt fandt retten ham skyldig i at have hjulpet med at opbevare og videredistribuere i alt 2,7 ton hash. Det ville på gaden have en værdi af omkring 135 millioner kroner.

- Ved at optrevle netværket har vi forhindret mange ton hash i at ende på gaden. Med dommen i dag viser retten, hvor alvorligt narkosmugling bliver taget, siger anklager Morten Rasmussen i pressemeddelelsen.

Efter at manden blev anholdt, har han samarbejdet med politiet. Det lagde retten også vægt i sin afgørelse.

- Retten har ved strafudmålingen tillagt det en meget stor værdi, at den tiltalte afgav fuld tilståelse, men også at han forklarede om andre personer i sagen. Det skal i praksis give en mildere straf, og det gjorde det også i dag, siger anklageren.

Nogle af de anholdte og dømte i den omfattende sag er hollandske og spanske chauffører, som kom kørende i de lastbiler med hash, som Torben Nørgaard Nielsen modtog.

/ritzau/