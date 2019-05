49-årig mandlig cyklist dræbt i ulykke nær Ringsted

En 42-årig ukrainer sad bag rattet på en bil, som natten til lørdag ramte en cyklist på Sorøvej.

En 49-årig mand fra Ringsted mistede livet, da han på cykel blev ramt af en bil på Sorøvej.

Ulykken skete klokken 02.25 natten til lørdag. Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport fra weekenden.

Bag rattet i den involverede personbil sad en 42-årig mand fra Ukraine.

Han har forklaret til politiet, at cyklisten var ved at passere kørebanen, men pludselig skiftede retning undervejs. Ifølge bilisten havde han ikke en chance for at undvige cyklisten.

Det var en forbipasserende lastbilchauffør, som slog alarm til politiet. Den 62-årige mand, der er fra Slagelse, begyndte også at yde førstehjælp, inden hjælpen nåede frem.

Da politi og ambulancefolk kom frem til stedet, overtog redningsmandskabet behandlingen af den 49-årige.

Cyklistens tilstand var dog så alvorlig, at der blev bestilt en lægehelikopter til at flyve manden til Rigshospitalet.

En læge fra helikopteren erklærede den 49-årige cyklist død på stedet.

Mandens pårørende er underrettet om ulykken.

I forbindelse med undersøgelsen af ulykken har en bilinspektør været på stedet. Der vil senere komme en rapport om sagen. Vejen var spærret, mens arbejdet stod på.

Den 42-årige ukrainer har også fået taget en blodprøve for at fastslå, om han var påvirket af noget under kørslen. Det er rutine i sager om trafikulykker.

/ritzau/