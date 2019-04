50-årig idømt syv års fængsel for voldtægter af to kvinder

Voldtægtsdømt mand ankede på stedet dom til Østre Landsret.

En 50-årig mand fra Ringsted er torsdag ved Retten i Næstved idømt syv års fængsel for voldtægter af to kvinder, fortæller senioranklager Anne Marie Fink fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den ene kvinde blev voldtaget fire gange i sit hjem i Store Heddinge. Den anden blev voldtaget på Hotel Comwell i Korsør. Ud over voldtægt er manden også dømt for vold og trusler.

Manden ankede på stedet dommen til Østre Landsret.

- Vi har anket til landsretten med påstand om frifindelse, fortæller forsvarsadvokat Rasmus Sølberg.

Voldtægten på hotellet skete tilbage i september, mere nøjagtig den 18 september om aftenen. Her blev en 33-årig kvinde forulempet af manden.

Tidligt næste morgen forsøgte manden igen at voldtage hende, men han kunne ikke få den op at stå, og kvinden fik ham skubbet væk. Hun åbnede døren og truede med at skrige, og det fik manden til at stoppe.

De to kender hinanden fra Ringsted.

Også sagens andet offer, en 27-årig kvinde, og gerningsmanden er bekendte. Hele fire gange blev hun voldtaget af manden. Det skete i perioden fra 10. juni til 2. september i kvindens hjem i Store Heddinge.

Ifølge forsvarsadvokat Rasmus Sølberg er der i begge tilfælde tale om kæresteforhold.

Retten har valgt at lægge vægt på kvindernes forklaringer og en række tekstbeskeder, som er sendt mellem manden og de to kvinder.

Retten har blandt andet lagt vægt på, at der i kvindernes beskrivelse af voldtægterne er flere lighedspunkter.

Den 50-årige mand havde alene erkendt sig skyldig i et anklagepunkt, der handlede om besiddelse af dopingmidler.

Han er desuden dømt for besiddelse af kanonslag og ammunition.

Anklager Anne Marie Fink fortæller, at straffen er i tråd med hendes krav. Rasmus Sølberg havde påstået en straf på tre-fire års fængsel.

- Der har ikke været tale om voldtægter, hvor der har været anvendt grov vold eller noget i den retning. Så der er som sådan ikke noget skærpende. Tværtimod, lyder det fra advokaten.

/ritzau/