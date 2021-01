50 kilo amfetamin blev kørt fra Slagelse til Køge

Ti års fængsel lyder dommen til 29-årig mand, efter at 50 kilo amfetamin blev fragtet fra Slagelse til Køge.

En 29-årig mand kan se frem til mange år bag tremmer, efter at han i maj sidste år var med til at sørge for, at 50 kilo amfetamin blev fragtet fra Slagelse til Køge.

For fredag har en dommer i Retten i Næstved idømt Mik Slaikjær Magdal ti års fængsel for narkotransporten.

I fredagens retsmøde har Mik Slaikjær Magdal selv erkendt forbrydelsen. Det fortæller anklager Skipper Falsled.

- Det er foregået i bil, og de 50 kilo har han så medvirket til transporten af, siger anklageren.

Den 29-årige overvejer nu, om han vil anke straffen med henblik på at få en mildere dom i landsretten. Det har han en frist på to uger til.

Amfetaminen blev 9. maj sidste år transporteret i bil mellem Slagelse og Køge, der ligger cirka 55 kilometer fra hinanden. I oktober blev den 29-årige anholdt, og to andre er også sigtet for fragten af de 50 kilo narko.

Deres sager kommer dog først for retten senere, da de modsat Mik Slaikjær Magdal ikke har tilstået.

- To andre er også sigtet for den. Den 29-årige valgte at tilstå, og de andre kører som domsmandssager, siger Skipper Falsled.

Han fortæller, at politiet dog ikke har fundet de 50 kilo amfetamin, der blev kørt mellem de to byer. Det er anklagerens opfattelse, at det skulle sælges videre.

- Det giver sig selv med sådan nogle mængder, at så skal de overdrages, siger Skipper Falsled.

Transporten indgår som en del af en større sag, der i alt omhandler 125 kilo amfetamin. Flere er allerede dømt i sagen.

Blandt andre blev en 31-årig mand idømt otte års fængsel efter at have tilstået sin rolle i sagen. I hans hjem fandt politiet 12. maj sidste år 62 kilo amfetamin.

Politiet efterforsker fortsat sagen og udelukker ikke, at flere kan blive anholdt.

/ritzau/