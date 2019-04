51-årig mand mistænkt for voldtægt af pige under 12

En mand nægter at have voldtaget en pige i Fredericia. Det skriver JydskeVestkysten.

En midaldrende mand er fredag blevet fremstillet i et grundlovsforhør i Kolding, hvor han er blevet sigtet for at have voldtaget en pige under 12 år.

Overgrebet på pigen skete ifølge sigtelsen på en adresse i Fredericia mellem den 24. og 25. marts i år.

Avisen skriver, at den 51-årige ifølge politiet har ført en finger op i skeden og endetarmen på den 12-årige.

Det medførte, at hun efterfølgende havde svært ved at gå.

Manden nægter sig skyldig.

Grundlovsforhøret er foregået bag lukkede døre, så det vides ikke, om de to parter kender hinanden, eller hvad der ellers ligger bag sigtelsen.

/ritzau/