52-årig støbte lig ind i beton og anlagde bålplads på graven

Drabsoffer var eftersøgt i 41 dage, før han blev fundet under en bålplads. 52-årig får 16 års fængsel.

Efter 41 dages eftersøgning blev den 52-årige Lars Halvor Hermansen fundet dræbt af skud fra et jagtgevær.

Gerningsmanden - den i dag 52-årige Henrik Verdun Hansen - havde gjort sig umage med at skjule liget.

Først blev det lagt i en tømt vandbassin på en terrasse i Helsinge, overdænget med jord og støbt ned i beton. Til sidst blev der anlagt et bålsted ovenpå graven.

Torsdag har Østre Landsret idømt Henrik Verdun Hansen 16 års fængsel for drab, usømmelig omgang med lig og besiddelse af ikke under syv kilo amfetamin. Det er et år mere, end Retten i Helsingør nåede frem til.

Lars Halvor Hermansen blev dræbt 18. september 2018, da han mødte op på Henrik Verdun Hansens adresse i Helsinge. Hans lig blev fundet af politiet godt en måned efter drabet.

Men allerede før liget dukkede op blev den nu dømte anholdt og sigtet for at have dræbt den 52-årige mand.

Under retssagen har han erkendt at have affyret det skud, der kostede Lars Halvor Hermansen livet. Men det var ikke hans hensigt at dræbe. Der var tale om et vådeskud, har han forklaret.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at Lars Halvor Hermansen tilsyneladende var involveret i handel med amfetamin, og at Henrik Verdun Hansen skyldte ham 30.000 kroner i narkogæld.

Sidstnævnte havde forud for drabet desuden fået en dummebøde på 70.000 kroner. Årsagen var angiveligt, at han ikke længere ville dyrke skunk for Lars Halvor Hermansen på sin ejendom i Helsinge.

Det var et enigt nævningeting, der afgjorde, at straffen skulle skærpes i forhold til byrettens dom.

- Det er en usædvanlig sag, der nu har fundet sin afslutning, og jeg er godt tilfreds med, at straffen landede på de 16 års fængsel, som var det, jeg havde bedt om, siger senioranklager Emil Folker.

/ritzau/