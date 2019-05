54-årig mand anholdt for drabet på læge i Tisvildeleje

58-årige Charlotte Asperud blev slået ihjel natten til 30. april. Nu har politiet anholdt mistænkt drabsmand.

Nordsjællands Politi har anholdt en 54-årig mand med adresse i Hørsholm for drabet på den 58-årige Charlotte Asperud fra Tisvildeleje.

Det oplyser Nordsjællands Politi.

Manden blev anholdt mandag eftermiddag.

Hvad der præcist førte til anholdelse af manden, ønsker Nordsjællands Politi ikke at oplyse, forud for at manden skal stilles for en dommer i Helsingør tirsdag morgen klokken ti.

Drabet på Charlotte Asperud skete natten til 30. april, hvor en mand brød ind i hendes bolig på Aspevej, mens hun lå og sov. Her overfaldt han Charlotte Asperud med et stumpt våben. Hun fik så alvorlige skader, at hun senere døde.

Nordsjællands Politi oplyser, at det har efterforsket sagen intensivt og har undervejs fået mange henvendelser fra borgere, som har ønsket at hjælpe med oplysninger til opklaring af sagen.

- Jeg vil gerne sige tak til alle de borgere, som har henvendt sig med store og små tip. Vi er meget taknemmelige for, at borgerne på den måde bakker op om vores arbejde, siger politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi i pressemeddelelsen.

Den 54-årige, som i forvejen er kendt af politiet, har ikke ønsket at udtale sig til politiet.

Da anklageren vil bede om lukkede døre, oplyser politiet, at det først vil være muligt at få yderligere kommentarer efter grundlovsforhøret tirsdag.

I forbindelse med efterforskningen tog politiet for en uge siden et usædvanligt skridt, da det offentliggjorde en lydfil fra overfaldet.

Politiet har ikke ønsket at fortælle, hvor lydfilen stammer fra. På optagelsen kan man høre en mand, der gentagne gange råber "Læg dig ned!".

Efterfølgende fik politiet flere henvendelser fra borgere, som mente at kunne kende stemmen på optagelsen.

Det vides endnu ikke, om henvendelserne har haft betydning for, at politiet mandag kunne anholde manden, eller om det er den 54-årige mand, som kan høres på optagelsen.

