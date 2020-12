54-årig far dømt for årelangt misbrug af lille datter

En pige var blot fem år gammel, da hun første gang blev voldtaget af sin far. Han er nu idømt syv års fængsel.

I seks år levede en pige i et mareridt af voldtægter, vold og trusler fra sin egen far.

Faren, der i dag er 54 år, blev tirsdag idømt syv års fængsel for forbrydelserne mod sin egen datter. Det skete ved Retten på Frederiksberg, oplyser retten på sin hjemmeside.

Pigen var fem år gammel, da hun blev voldtaget første gang. Det skete i 2008 og stod på helt frem til 2014.

Voldtægterne skete, mens faren havde samvær med pigen. I perioden blev hun også udsat for vold og truet, lyder det i dommen. Her fremgår det også, at den 54-årige mand blev fundet skyldig i besiddelse af børneporno.

Det var et enigt nævningeting, der kom frem til dommen på syv års fængsel. Blandt andet blev der lagt vægt på, at voldtægterne blev begået over mere end fem år, og at datteren blot var fem år gammel, da overgrebene begyndte.

Han truede i perioden pigen med, at han ville slå hendes mor og mormor ihjel, hvis hun fortalte nogen om misbruget.

Manden, der er beskyttet af navneforbud, har anket dommen. Han vil frifindes eller have nedsat sin straf.

De mange overgreb blev først anmeldt for nyligt. Det kom ifølge BT blandt andet frem i anklager Signe Egsgaards procedure i sagen. I mange år havde pigen troet, at farens overgreb var "normale", skriver avisen.

Først da hun fik seksualundervisning i skolen, gik det op for hende, at noget var galt.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden juni 2019. Han skal fortsat være bag tremmer, indtil ankesagen bliver behandlet ved Østre Landsret.

/ritzau/