56-årig er kendt skyldig i drab på læge i Tisvildeleje

Ret afviser drabstiltalts påstand om, at han alene var skyld i dødsvold. Manden er skyldig i drab.

Retten i Helsingør har tirsdag kendt en 56-årig mand skyldig i drabet på læge Charlotte Asperud, som blev dræbt i sit hjem.

Charlotte Asperud blev dræbt i sit hjem i Tisvildeleje natten til 30. april 2019. Den 56-årige mand brød ind i Asperuds hjem, hvor han slog hende op mod 20 gange med et koben.

Manden har under sagen erkendt, at han slog Charlotte Asperud ihjel. Men han har nægtet sig skyldig i manddrab. I stedet har han påstået, at der var tale om vold med døden til følge.

I rettens kendelse lyder det imidlertid, at det findes "godtgjort, at tiltalte havde til hensigt at dræbe Charlotte Asperud, da han tildelte hende slagene mod hovedet. Tiltalte er derfor skyldig i manddrab".

Først senere tirsdag bliver der udmålt en straf i sagen.

/ritzau/