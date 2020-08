56-årig får lov at afsone spansk dom for drab i Danmark

Vagn Darmer blev i 2018 idømt 15 års fængsel i Spanien. Nu kan han afsone resten af dommen i Danmark.

I april 2018 blev den nu 56-årige Vagn Darmer ved en spansk domstol idømt 15 års fængsel for at have dræbt en veninde på Costa del Sol i Spanien.

Men han vil gerne afsone dommen i Danmark, og det får han nu mulighed for, efter at en dommer i Københavns Byret har konverteret den spanske dom til en dansk, som også lyder på 15 års fængsel.

Det skriver Ekstra Bladet.

Darmers 40-årige veninde, Anne, blev den 21. juni 2015 fundet død i et værelse på BQ Andalucia Beach Hotel i Torre del Mar øst for Málaga.

Aftenen før havde parret været sammen med nogle venner i en bar i Torre del Mar. Her kom de ifølge anklageskriftet op at skændes, hvilket fik Anne til at vende hjem til hotelværelset.

Da Darmer ud på natten kom tilbage til hotellet, fortsatte skænderiet. Det endte med, at han strangulerede Anne med ledningen til en mobiloplader.

Efterfølgende henvendte Darmer sig i hotellobbyen og fortalte direktøren, at hans kæreste var bevidstløs og ikke trak vejret. Han forklarede, at han ikke kunne huske, hvad der var sket, fordi han var fuld.

Han har under hele sagen nægtet sig skyldig i drabet.

