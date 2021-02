56 sigtes for at overtræde forsamlingsforbud i København

Tre steder i København rykkede politiet fredag aften og nat ud med bødeblokken til fester.

Igen i denne weekend rykkede politiet ud til fester, hvor der var forsamlet flere personer end tilladt.

Fredag aften og natten til lørdag har Københavns Politi sigtet i alt 56 personer for at overtræde forsamlingsforbuddet, der er indført for at begrænse smitten med corona. Det betyder, at højst fem personer må samles.

På Twitter skriver politiet, at ti personer var forsamlet til en fest under Knippelsbro, og ved en fest i en roklub deltog 11 personer. I Nyhavn var hele 35 samlet til fest, skriver politiet.

Deltagerne i festerne står nu til en bøde på 2500 kroner hver.

