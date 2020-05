57-årig idømt to års fængsel i udløber af Hesalight-sag

Retten i Roskilde har dømt en mand for grov skyldnersvig for ageren, kort før Hesalight gik konkurs i 2016.

To års fængsel og en bøde på 5,1 millioner kroner.

Det er, hvad en 57-årig mand er idømt ved Retten i Roskilde onsdag i en sag, der er en udløber af Hesalight-sagen.

Manden har på stedet anket dommen.

Han er dømt for i 2016 at have sendt skrivelser til to italienske kommuner med instruks om, at de skulle betale på et tidspunkt, hvor det var kendt, at Hesalight A/S ville blive taget under konkursbehandling.

Det skete i forening eller efter aftale med Lars Nørholt, stifter af lampevirksomheden Hesalight. Lars Nørholt er i selve sagen om Hesalight blevet idømt syv års fængsel. Han er både dømt i by- og landsret.

