59-årig dømt for grov vold efter omskæring af toårig

Omskæring af en toårig dreng har kostet en mand en betinget fængselsdom for blandt andet vold.

Der var tale om både grov vold og brud på autorisationsloven, da en nu 59-årig mand i 2016 omskar en toårig dreng i en lejlighed i Nøjsomhed i Helsingør.

Det slog Retten i Helsingør onsdag fast, da den idømte manden 40 dages betinget fængsel.

Ifølge specialanklager Margit Wegge blev manden dømt for legemsbeskadigelse efter straffeloven, fordi han havde foretaget indgrebet uden at opfylde betingelserne i autorisationsloven.

Det drejer sig blandt andet om, at han skal have samtykke fra begge forældre, at indgrebet skal foretages under hygiejniske forhold, og at patienten skal være smertedækket.

Ingen af de betingelser var ifølge retten opfyldt.

Omskæringen fandt sted, da drengen var på weekendbesøg hos sin far. Ifølge sn.dk forklarede moren under sagen, at hun ikke var imod, at sønnen blev omskåret, så længe det foregik under ordnede forhold.

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at det overhovedet kunne foregå på den her måde, sagde hun ifølge sn.dk.

Hun kunne også fortælle, hvordan drengen i flere dage efter indgrebet havde haft smerter, været syg og kastet op, har sn.dk tidligere skrevet.

Den 59-årige, som er uddannet læge i Syrien, har ikke fået autorisation til at virke som læge i Danmark.

I retten nægtede han sig skyldig. Han erkendte, at han havde omskåret drengen, men afviste, at der var tale om et operativt indgreb.

Han havde nemlig ikke brugt en kniv eller anden skarp genstand ved indgrebet.

I stedet havde han bundet en snor rundt om forhuden. Den lukkede af for blodtilførelsen, og efter et par dage ville både forhud og snor falde af af sig selv, forklarede han ifølge sn.dk.

Netop spørgsmålet om, hvorvidt der var tale om et operativt indgreb, var afgørende for sagens udfald.

- Her har retten altså bestemt, at uanset hvordan en omskæring foretages, så er der tale om et operativt indgreb, siger Margit Wegge, der er godt tilfreds med afgørelsen.

- Det er kun anden gang, at en domstol dømmer for legemsbeskadigelse efter straffeloven i forbindelse med omskæring, siger hun.

Hun krævede i retten manden udvist, men det slap han for, da dommen blev gjort betinget.

Den 59-årige valgte at tænke over, om han vil anke dommen til landsretten.

- Og vi sender sagen til statsadvokaten for at få en bedømmelse af, om vi skal anke for at få en skærpet straf, siger Margit Wegge.

/ritzau/