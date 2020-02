59-årig gik til angreb på politistation i brandert

En stærkt beruset mand smadrede flere ruder på politistationen i Fredericia med en sten.

En 59-årig mand bryder sig tilsyneladende ikke særligt meget om ordensmagten.

I hvert fald gik han onsdag aften ved 19.45-tiden til angreb på politistationen i Fredericia med en sten.

- Han smadrer det yderste lag glas i seks-syv vinduer i indgangspartiet og kantinen, fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Sydøstjyllands Politi.

Om betjentene på politistationen fik et chok, da ruderne røg, melder historien ikke noget om, men de kom hurtigt ud og fik anholdt den stærkt berusede mand.

Han er sigtet for hærværk og lagt i detentionen for at sove sin brandert ud.

Mandens motiv for at smadre ruderne på politistationen kendes ikke.

- Men noget kunne jo tyde på, at han har en eller anden form for mellemværende med politiet, siger Karsten Højrup.

/ritzau/