60 børn af forældre fra Danmark opholder sig i konfliktområde

Ifølge terroranalyse er det usandsynligt, at børn med dansk baggrund i Syrien udgør en trussel mod Danmark.

Mindst 25 børn af personer udrejst fra Danmark opholder sig i det nordøstlige Syrien - primært i lejrene al-Roj og al-Hol.

Det fremgår af Center for Terroranalyses (CTA) rapport om den aktuelle terrortrussel mod Danmark, som er offentliggjort onsdag.

I alt opholder cirka 60 børn af forældre udrejst fra Danmark sig i eller omkring konfliktzonen i Syrien og Irak.

På grund af børnenes alder vurderes det dog som usandsynligt, at der udgår en terrortrussel fra dem, fremgår det af rapporten.

- Det hænger først og fremmest sammen med børnenes lave alder, lyder det.

Til gengæld vurderes det, at større børn, der indrejser til Danmark fra konfliktzonen i Syrien, kan udgøre en terrortrussel.

Det skyldes mulig indoktrinering eller andre påvirkninger i det krigshærgede område, mener CTA.

- Det er i den forbindelse også CTA’s vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien, står der i rapporten.

Det er adskillige gange blevet omtalt i medierne, at 19 børn af forældre, der er udrejst fra Danmark, opholder sig i de kurdiske lejre al-Roj og al-Hol.

/ritzau/