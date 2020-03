62-årig kvinde dræbt i Grønland - 18-årig mand er anholdt

En 18-årig mand i Grønland er mistænkt for drab på 62-årig kvinde og desuden drabsforsøg på 45-årig kvinde.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet blev lørdag nat klokken 02.34 kaldt ud til en episode i byen Narsarsuaq i det sydlige Grønland.

Her havde to personer været udsat for vold, som havde medført alvorlige skader. Efterfølgende blev den 18-årige mand anholdt.

Han formodes at være gerningsmanden og vil lørdag blive fremstillet i et grundlovsforhør.

Mens den 62-årige er død, er den 45-årige kvindes tilstand stabil. Hun er indlagt på sygehuset i byen Qaqortoq - også kendt som Julianehåb.

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen. I opklaringen vil det få hjælp af en retsmediciner og to teknikere fra Rigspolitiet.

/ritzau/