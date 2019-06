65-årig kvinde røvet og udsat for vold i sit hjem

En mand brød ifølge politiet tidligt søndag ind i en 65-årig kvindes hjem i Stenlille.

En 65-årig kvinde blev tidligt søndag morgen udsat for et groft røveri i sit hjem.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters politi.

Røveren trængte ind i kvindens hjem på Kirkevej i Stenlille nordvest for Ringsted ved at bryde et vindue op, hvorefter han udsatte hende for vold.

- Vi får anmeldelsen lidt over klokken 06.30 fra kvindens familie, som hun har ringet til, kort efter at manden har forladt hendes hus.

- Hun har modtaget slag, og han har taget kvælertag på hende, men hun har har det efter omstændighederne godt, siger Bo Georg Petersen, vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

Kvinden har modtaget lægebehandling, men hun er ikke indlagt.

Den formodede gerningsmand beskrives af politiet som en 20-25-årig mand, der er almindelig af bygning og mellem 165 til 170 centimeter høj.

Det er uvist, hvorfor manden netop valgte at bryde ind hos den 65-årige.

- Hun er ikke kendt for at være velhavende eller andet, så vi ved ikke, hvorfor han har brudt ind hos hende, siger vagtchefen.

Manden talte dansk med en udenlandsk accent og var maskeret. Alligevel kunne kvinden fortælle, at han havde mørkt hår.

- Hun får faktisk hevet hætten af ham, og så kan hun se hans hårfarve. Men hun kunne ikke genkende ham. Kvinden bor inde i byen, og der er ikke nogen, som har hørt eller set noget køretøj, så vi går ud fra, at han er kommet til huset på gåben.

- Derfor vi vil meget gerne høre fra folk, der har set nogen gå rundt eller set nogen observere noget i perioden, siger Bo Georg Petersen.

Manden bar ved røveriet en lys skjorte med korte ærmer samt lyse bukser.

Udbyttet fra røveriet er endnu uvist.

/ritzau/