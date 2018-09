65-årig sigtes for drab på kammerat i Hasselager

Der er grundlovsforhør i Retten i Aarhus klokken 11.30 efter knivstikkeri.

Politiet sigter en 65-årig mand for drab, efter at hans kammerat mandag eftermiddag døde af knivstik i Hasselager ved Aarhus.

I et grundlovsforhør i Aarhus skal en dommer tirsdag formiddag afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den anholdte.

Det var den 65-årige, der ringede til 112. Kammeraten på 40 år lå livløs og blødende i lejligheden, da betjente og ambulance kom frem. Han døde senere på skadestuen.

De to mænd var bekendte, oplyser Østjyllands Politi.

/ritzau/