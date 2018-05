67-årig far slipper for forvaring for overgreb på børn

En mand idømmes seks års fængsel for seksuelle overgreb på sine børn og bestilling af overgreb på nettet.

En 67-årig mand er blevet idømt seks års fængsel i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb på sine to døtre samt at have dikteret seksuelle overgreb på små børn over nettet.

Det oplyser sagens anklager, Pia Koudahl, efter at dommen er faldet i Retten i Viborg torsdag eftermiddag.

Her blev manden ifølge anklageren frifundet for voldtægtsforsøg imod det ene barn. Han blev dog dømt for andet seksuelt forhold end samleje imod det ene barn og for blufærdighedskrænkelse mod den anden pige.

Pigerne var på gerningstidspunktet seks og syv år gamle. Foruden overgrebene mod sine egne døtre beordrede manden gennem videochats også overgreb på filippinske børn. Børnene var ned til tre år.

Pia Koudahl havde krævet faren idømt forvaring, som er en tidsubestemt straf, der gives til særligt farlige personer.

Det slipper manden dog for. Ifølge anklageren skyldes det blandt andet, at retten har lagt vægt på, at han ikke tidligere er straffet.

Samlet har det lange anklageskrift mod faren talt ikke færre end 74 forhold. Blandt andet gik anklagen også på, at han filmede overgrebene mod døtrene.

Faren har nægtet sig skyldig i anklagerne imod ham, og han har nu 14 dage til at tænke over, om han vil anke dommen.

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad har manden tidligere arbejdet som lærer i mange år.

Med dommen fratages han dog i en periode retten til at arbejde med børn. Ligeledes må han heller ikke må bo med børn, opsøge børn på nettet eller få besøg af børn i fremtiden.

/ritzau/