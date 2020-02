70-årig er anholdt for drab på bartender på Christiania

Nær værtshuset Månefiskeren blev mand på 57 år stukket ihjel sidste weekend.

En mand på 70 år er blevet anholdt for at have dræbt en anden mand på Christiania sidste weekend. Det oplyser Københavns Politi.

Offeret i sagen var en 57-årig mand. Han blev stukket med kniv sidst på aftenen lørdag på Mælkevejen mellem Multimediehuset og Løvehuset. Det var i nærheden af Cafe Månefiskeren.

Offeret er britisk statsborger, der har boet i Danmark siden midten af 1980'erne. Han har arbejdet som bartender, har flere medier berettet.

Efter drabet efterlyste politiet en gerningsmand, der blev beskrevet som kraftig af bygning, og som havde et usoigneret fuldskæg.

Torsdag skal en dommer i Københavns Byret afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle den 70-årige.

Han blev anholdt onsdag eftermiddag, oplyser vicepolitiinspektør Brian Belling. På Twitter skriver politiet, at den 70-årige er udlænding. Nationaliteten vil Brian Belling dog ikke røbe over for Ritzau. Han vil heller ikke svare på, om gerningsvåbnet er fundet.

/ritzau/