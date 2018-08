71-årig mister livet under svømmetur i Svendborgsund

Under en sejltur med venner ville en ældre mand tage en svømmetur, men blev fanget af kraftig strøm.

En 71-årig mand mistede sent torsdag eftermiddag livet i Svendborgsund ved Christiansminde på Sydfyn.

Manden var ude at sejle med en gruppe, da flere af dem besluttede at tage en svømmetur.

- Men strømmen i området kan nogle gange være temmelig kraftig, fortæller vagtchef Lars Thede fra Fyns Politi.

Den 71-årige fik problemer, men hans venner kunne ikke få ham op i båden igen, og klokken 17.40 slog de alarm.

- Det lykkedes at få ham op i en anden båd, der har en lavere hæk, og han bliver sejlet ind til land og lægeambulancen, siger Lars Thede.

Kort efter erklærede lægen ham død.

- Vi ved ikke, om han er druknet eller har fået et ildebefindende, måske på grund af kraftanstrengelsen ved at kæmpe mod strømmen. Det skal et ligsyn og eventuelt en obduktion fastslå, siger vagtchefen.

De pårørende til den 71-årige er blevet underrettet om ulykken.

/ritzau/