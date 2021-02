73-årig dømt for at overfalde sin kone med en hammer

Retten har mandag idømt en 73-årig seks års fængsel for at have prøvet at dræbe sin kone med en hammer.

Han var kommet for at slå hende ihjel.

Det fortalte en 73-årig mand gentagne gange sin 63-årige kone, da han den 18. februar sidste år overfaldt hende med en hammer, efter at hun havde fortalt ham, at hun ville skilles.

Det fandt dommeren og nævningene bevist, oplyser Retten i Esbjerg efter mandagens retsmøde i den vestjyske by.

Manden er blevet idømt seks års ubetinget fængsel, men har allerede valgt at anke sagen til frifindelse i landsretten.

Han skal desuden betale 20.000 kroner i tortgodtgørelse til kvinden.

Den 73-årige var den 18. februar om aftenen taget fra parrets bolig på Frederiksberg til Fanø, hvor han ankom om aftenen.

Fra øens største by, Nordby, drog den 73-årige mand videre til fods.

Her gik han cirka 12 til 13 kilometer, inden han ved midnat nåede et sommerhus i Sønderho.

Han gik ind i sommerhuset og satte straks kursen mod soveværelset, hvor han fandt sin kone.

Her tildelte manden sin hustru de mange slag med hammeren i hovedet. Kvinden overlevede hændelsen.

Manden erkendte i retten, at han havde begået overfaldet, men nægtede sig skyldig i drabsforsøg. Han påstod nemlig, at han ikke havde haft til hensigt at dræbe sin kone.

Retten fandt det dog bevist, at manden to gange under drabsforsøget havde udtalt, at han var kommet for at slå hende ihjel, og idømte ham seks års ubetinget fængsel for forsøg på manddrab.

Sagen blev ført som en nævningesag, og dommerne og nævningene var enige om dommens resultat.

Sagen skal dog alligevel prøves ved Vestre Landsret, eftersom den 73-årige mand har valgt at anke sagen med et ønske om frifindelse.

/ritzau/