74-årig kvinde dræbte sin mand med kanyle eller nål

En 66-årig mand blev dræbt i februar 2017. Onsdag er en 74-årig kvinde skyldig i drab, og hun bliver fængslet.

En 74-årig russisk kvinde er skyldig i at have dræbt sin 66-årige mand ved at stikke ham med en nål eller kanyle, så hans lunge klappede sammen.

Det er et enigt nævningeting i Københavns Byret kommet frem til i en dom, som er afsagt onsdag formiddag.

Kvinden dræbte den 66-årige mand 13. februar 2017 eller få dage derefter. Manden var blevet stukket 14 gange med nålen eller kanylen.

Efterfølgende lå manden i muligvis mere end en uge i lejligheden, før han blev fundet, da politiet bankede på 23. februar 2017. Kvinden åbnede døren, og kort efter fandt politiet manden for enden af en trappe i lejligheden.

Da politiet kom til lejligheden, var altandøren åben, og der var koldt i lejligheden. Det var tilsyneladende for at komme af med den dårlige lugt fra mandens lig, som var gået i forrådnelse.

Foruden drab er kvinden også skyldig i at have forsøgt at dræbe manden med et østeuropæisk lægemiddel. Det var dog ikke det, der slog ham ihjel. Det var derimod stikkene, som altså fik mandens lunge til at kollapse.

Med til sagen hører også, at kvinden skal have lavet et falsk testamente i sin afdøde datters navn i et forsøg på at få fat i hele arven. Der har ikke været noget mistænkeligt ved datterens død.

Forud for at manden blev fundet i lejligheden, var han udeblevet fra den voksne datters begravelse. Og det var det, som fik politiet til at kigge efter ham.

Den danske mand og russiske kvinde blev gift i 2006, og manden adopterede den russiske kvindes datter. Parret havde en ægtepagt med særeje, og siden 2014 havde de ikke boet på den samme adresse.

Kvinden har under sagen nægtet sig skyldig. Hun har nægtet, at hun havde opdaget, at manden lå i lejligheden. Nævningetinget har dog fundet kvindens forklaring usammenhængende og selvmodsigende.

Retten finder det bevist, at kvinden opholdt sig og sov i lejligheden, mens manden lå død.

Mens dommeren læser skyldkendelsen op, oversætter en tolk til den ældre kvinde, der er lav og tætbygget. Hun har været på fri fod under sagen, da hun blev løsladt efter et halvt års varetægtsfængsling.

Men da hun nu er kendt skyldig i drab, har retten valgt at varetægtsfængsle hende. Det gælder foreløbigt frem til, at retten har fastsat straffen i sagen.

Kvindens forsvarer, Bjørn Caning, protesterede forinden mod fængslingen, og han fortalte også, at hun vil anke, når retten har afgjort straffen. Han afviser, at hun ville ønske at flygte.

- Hun er kommet til hvert eneste retsmøde, siger han.

Den russiske kvinde har haft lovligt ophold i Danmark, men kræves nu udvist.

/ritzau/