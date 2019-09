75-årig mand mister livet i påkørsel i Egtved

To biler er lørdag formiddag kørt sammen ved Egtved. En mand er omkommet, mens sønnen er bragt på sygehuset.

En 75-årig mand fra Esbjerg har lørdag formiddag mistet livet i forbindelse med en påkørsel i Egtved nord for Kolding.

Det fortæller Jeppe Thranum, der er vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Ulykken skete på den stærkt trafikerede Koldingvej, hvor den 75-årige kom kørende med sin 53-årige søn som passager. Sønnen er ligeledes fra Esbjerg.

I sammenhæng med et venstresving bremser den 75-årige ned til fuld standsning og venter på at kunne gennemføre sit sving.

I samme øjeblik kommer der bagfra et andet køretøj, hvor en 80-årig bilist fra Egtved ikke er opmærksom på, at der holder et køretøj foran ham.

Den 80-årige ender med at påkøre det foran holdende køretøj frontalt.

Mens den 75-årige omkommer i forbindelse med sammenstødet, så bliver hans 53-årige søn bragt ind til Kolding Sygehus.

Ifølge Jeppe Thranum er tilstanden hos sønnen kritisk, men stabil.

Der er ingen melding om, at den 80-årige, som påkørte de to andre, er kommet til skade. Men vagtchefen formoder, at han er blevet bragt til observation.

Pårørende til den omkomne er orienteret. Ulykken blev anmeldt klokken 11.25.

/ritzau/